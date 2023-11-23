На Урале задержали мужчину, ударившего 13-летнюю девочку бутылкой по голове

Как рассказали в ГУ УВД региона, злоумышленника спустя четыре дня нашел участковый Алексей Гарницкий, решивший во что бы то ни стало задержать обидчика ребенка. С нечетким снимком, полученным с камеры видеонаблюдения, он обошел свой участок и установил магазин, в котором предположительно покупал пиво мужчина. Затем по штрих-коду выяснил время покупки и опросил продавца, установив примерные приметы нападавшего. А затем вновь обошел жилой сектор. В одном из дворов жители узнали соседа, который недавно приобрел квартиру в их районе. Участковый прибыл к месту проживания злоумышленника и задержал его по возвращении домой.
Уже установлено, что пьяный злоумышленник начал приставать на улице к трем подросткам, среди которых находилась пострадавшая девочка. За них вступилась проходившая мимо женщина. И тогда дебошир увязался за ней и разбил стоп-сигнал ее автомобиля. А когда подростки попытались его остановить, ударил схватившую его за рукав девочку пивной бутылкой по голове.
Кстати, это не единственное прегрешение задержанного. Уже установлена его причастность к совершению ряда имущественных преступлений в магазинах.
По факту причинения травмы ребенку возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Мужчине грозит наказание в виде обязательных, исправительных или принудительных работ и вплоть до двух лет лишения свободы.