14:58 (мск), источник: Фонтанка
У петербургской учительницы по-соседски похитили более миллиона рублей
В Петербурге полиция задержала соседей за хищение миллиона у учительницы.
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Чуть больше суток потребовалось оперативникам уголовного розыска, чтобы найти подозреваемых в хищении денег у школьной учительницы из Центрального района Петербурга. Обговаривать нюансы махинации двум соседям, вероятно, было особенно удобно.
О задержании подозреваемых в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили 23 ноября. Одному из них 42 года, второму 25 лет. Именно младший «засветился» на камерах торгового центра «Жемчужная плаза», где, по данным «Фонтанки», деньги на чужие счета переводила 70-летняя преподавательница английского языка.
Молодой человек в шапке бини лицо от камер не прятал и у банкомата управлялся сразу с двумя смартфонами, пока женщина продолжала прислушиваться к голосу в трубке. Сказки о безопасных счетах от «службы безопасности» обошлись ей в 1,2 млн рублей.
Мошенники связались с учительницей вечером 20 ноября, в десятом часу она уже спешила к банкомату. Он, как выяснилось, был ближе к дому предполагаемых аферистов.
Подозреваемые живут на улице Генерала Кравченко на одной лестничной клетке. Теперь они делят не только этаж, но и дело о мошенничестве в особо крупном размере.