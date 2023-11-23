15:32 (мск), источник: Комсомольская правда
Ищут важного свидетеля. В деле о смерти 10-месячной девочки под присмотром няни на Кубани появилась новая версия
Новую версию гибели 10-месячной девочки выдвигают в суде на Кубани.
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В Краснодарском крае в суде расследуют уголовное дело о причинении смерти по неосторожности 10-месячной девочке. Малышка ходила вместе с другими детьми в своего рода частный детский сад. После одного из таких посещений маме Киры сообщили, что девочка умерла.
По версии няни, ребенок умер во сне. Причины такой внезапной кончины выяснились после экспертизы. Паталогоанатомы определили у ребенка асфексию из-за рвотных масс. Экспертиза легла в основу обвинительного заключения. Няню посадили на скамью подсудимых за плохой надзор за ребенком.
Однако адвокат семьи погибшей девочки предложила рассмотреть еще одну версию ее гибели.
— Мы настаивали на глубоком анализе состава крови и других биологических сред, есть предположение, что детей няня чем-то опаивала, чтобы они хорошо спали и были спокойными, — говорит Евгения Лещенко.
К слову, для таких подозрений у семьи несчастной Киры есть основания.
— Ребенок мой был очень активным, а когда забирали от няни, все время хотела спать, — рассказывала мама девочки Екатерина Картушкина.
Эти наблюдения высказывали и другие мамы, кто водил в детсад своих детей. Екатерине после произошедшего даже пришло сообщение от некой Маргариты, где она подробно описывает состояние уже своего ребенка.
К несчастью, женщина, приславшая подробный рассказ, больше не выходила на связь. И семья просит ее снова откликнуться, чтобы стать свидетелем в суде о гибели Киры.
Суд над няней продолжается.