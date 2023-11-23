15:59 (мск), источник: Клопс.ru
В акватории калининградского порта разлились нефтепродукты, прокуратура проводит проверку
Ведомство ищет источник загрязнения.
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В акватории калининградского порта разлились нефтепродукты. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
«Калининградская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения природоохранного законодательства в связи с обнаружением следов нефтепродуктов в акватории морского порта», — сообщили в ведомстве.
Сейчас власти ищут источник загрязнения. В прокуратуре пообещали принять меры, если инцидент признают опасным.
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