16:03 (мск), источник: МК.RU Челябинск
Власти Миасса восстанавливают разгромленные могилы участников СВО
Глава города Егор Ковальчук пообещал, что администрация также рассмотрит вопрос об установке камер видеонаблюдения.
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Об этом градоначальник рассказал в своем телеграм-канале.
Егор Ковальчук назвал произошедшее актом вопиющего вандализма. Он отметил, что врач-реаниматолог Олег Марченко спасал жизни и погиб, также выполняя профессиональный долг во время боевой задачи. По словам главы Миасса, весь город скорбит вместе с семьей медика.
Он также подчеркнул, что подобное поведение на могилах недопустимо, а виновные будут обязательно установлены и наказаны по закону.
«Администрация восстанавливает место захоронения: установлен новый крест и в ближайшее время будут установлены российские флаги. Решаем вопрос оснащения кладбищ видеонаблюдением, чтобы не допустить подобных ситуаций», — отметил Егор Ковальчук.
Он также напомнил о том, что противники могут устраивать провокации и вовлекать россиян в противозаконные действия, поэтому необходимо не терять бдительность.