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16:07 (мск), источник: Сиб.фм

В Новосибирске пропал 8-летний Александр Котиков

В Новосибирске ищут восьмилетнего мальчика Александра Котика из Калининского района. Об этом сообщает поисковой отряд «ЛизаАлерт Новосибирск».

Источник: ЛизаАлерт

23 ноября ребенок ушел из дома и не вернулся. Рост мальчика — 146 см. Ребенок нормального телосложения. У Александра светло-русые волосы, глаза — карие.

Ребенок был одет в темно-синюю с красными вставками куртку с капюшоном, темно-синие брюки, темно-синие брюки, темно-синие ботинки и темно-синюю с голубыми полосками шапку. Также у мальчика был с собой голубой рюкзак.

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