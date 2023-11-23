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16:15 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму бывший боевик украинского нацбата получил 5,5 лет колонии

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил 23-летнего гражданина Украины к пяти с половиной годам лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»*.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила пресс-служба Раздольненского райсуда республики.

Молодой человек добровольно вступил в ряды нацбата в 2019 году по мотивам политической вражды по отношению к России и факту воссоединения Крыма с РФ, указали в пресс-службе.

Злоумышленник принимал активное участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, получал денежное довольствие и форменное обмундирование, охранял объекты нацбата.

Подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением, признал свою вину и чистосердечно раскаялся в содеянном.

Суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как «Аскер»* — добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.

* террористическая организация, запрещенная в РФ.

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