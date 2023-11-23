16:44 (мск), источник: Время
Смертельное ДТП произошло в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
Погиб один человек.
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Три автомобиля столкнулись в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 23 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В результате аварии погиб один человек, есть пострадавшие, в том числе — один ребенок. Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от МЧС.
Подробности выясняются.
Ранее сообщалось, что одиннадцать пешеходов насмерть сбили на нижегородских дорогах в ноябре.