16:07 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Между протестующими фермерами и полицией произошла стычка: на место прибыл спецназ
Протест фермеров в Молдове не обошелся без стычек с полицией.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. На одной из трасс, ведущих из пригорода столицы в город, между протестующими на тракторах фермерами и сотрудниками полиции произошла стычка.
Фермеры окружили полицейскую машину. После препирательств автомобиль стали раскачивать. На место был вызван полицейский спецназ. По словам самих протестующих, их действия были спровоцированы тем, что полицейские забрали документы на машину у одного из фермеров, чтобы оформить штраф — оба сели в полицейский автомобиль.
«Вы это видели? Вооруженные карабинеры стали драться с фермерами — крестьянами, которые пашут, страдают от последствий засухи, два года мучаются от высоких цен! Людей валят на землю, отбирают документы — и кто? Эти дети из диаспоры, которые приехали в Молдову работать — и мы им платим зарплаты! Вот вам и ответ правительства».
В четверг фермеры, прибывшие накануне в столичные пригороды на тракторах и припарковавшие машины на обочинах ведущих в Кишинев трасс, намеревались в сопровождении полиции колонной выдвинуться к центру столицы. Однако правоохранители отказались обеспечить коридор, и фермеры приняли решение ехать в город самостоятельно. При этом на некоторых трассах полиция не позволила тракторам продолжать движение, что вызвало протест.
Ранее фермеры перечислили и основные требования, которые выдвинут властям страны.
Введение решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям на период до 31 октября 2024 года моратория на начисление штрафных санкций, принудительное исполнение обязательств и начала процедур неплатежеспособности в отношении микро-, малых и средних фермеров, имеющих в структуре своих сельскохозяйственных угодий не менее 70% посевов зерновых и масличных культур.1.
Утверждение и финансирование схем прямых выплат за гектар, начиная с 2024 года, по примеру Европейского союза.2.
Выделение в 2024 году из Национального фонда развития сельского хозяйства 50%, но не менее 1 миллиарда леев, для микро-, малых и средних фермеров в качестве компенсации за мизерные цены в виде прямых платежей за гектар подсолнечника и кукурузы, выращенных в 2023 году.3.
Запрет импорта пшеницы, кукурузы и подсолнечника как минимум до 31 марта 2024 года и транзит зерна и масличных культур из Украины только железнодорожным транспортом.
Утром 23 ноября лидер ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь направился в здание правительства, чтобы вручить главе кабмина перечень требований аграриев. В беседе с журналистами он заявил, что отечественные фермеры держат на плаву села, а если их не будет то «их место займет один или два холдинга, не связанных с Молдовой».
Отметим, что глава правительства Дорин Речан в четверг отбыл с рабочим визитом в Каларашский район.