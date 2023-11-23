16:14 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Минздрав: гололедные травмы за три дня получили почти сто белорусов
По данным медиков, больше всего пострадали жители Брестской области, меньше всего — Гродненской.
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МИНСК, 23 ноя — Sputnik. Начиная с 20 ноября в Беларуси гололедные травмы получили около ста человек, почти пятая часть из них госпитализированы, сообщили в Минздраве страны в четверг.
За три дня «пострадали от гололедной травмы 95 человек. Из всех пострадавших и обратившихся за медицинской помощью в поликлиники, травмпункты, стационарные лечебные учреждения — госпитализированы 17 человек, а амбулаторную помощь получили 78 человек», сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Медики обратили внимание, что среди пострадавших не только взрослые, но и дети. Из всех обратившихся детей и подростков 32 были осмотрены амбулаторно, двоих положили в больницу.
По данным Минздрава, более всего от гололеда пострадали жители Брестской области — 63 человека, в Витебском регионе травмированы 13, в Минской области — 9, в Гродненской — 2. Между тем в Могилевской и Гомельской областях пока не зафиксировано ни одной гололедной травмы.
Травматологи в готовности
В министерстве отметили, что с выпадением первого снега традиционно в 2−3 раза увеличивается частота обращений за помощью в медучреждения по поводу травм.
«В основном это ушибы, переломы костей в 15%, а вывихи в 10% случаев. Причинами повреждений, как правило, являются падения из-за состояния тротуаров, мостовой (гололед, выбоины, ямы, рытвины и др.)».
Люди обращаются к медикам по поводу переломов лучевой кости в типичном месте, переломов лодыжек, переломов ключицы, ушибов плечевой кости, костей голени, повреждений связочного аппарата голеностопного и коленного суставов, добавили в Минздраве.
Там подчеркнули, что отягощающим фактором травматизма является состояние алкогольного опьянения, и почти 30% случаев, в том числе отморожений кистей и стоп, связаны с этим.
При этом в Минздраве заверили, что травматологическая служба оперативно подготовилась к наступлению зимы и имеет «необходимое количество сил и средств» для того, чтобы оказывать помощь пострадавшим.