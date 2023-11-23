16:31 (мск), источник: Комсомольская правда
В Новосибирске нашли пропавшего 8-летнего мальчика
23 ноября он ушел из дома и не вернулся.
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В Новосибирске 23 ноября нашли живым 8-летнего мальчика. Котиков Александр пропал в Калининском районе города. Об этом сообщает группа ВКонтакте поискового отряда «Лиза Алерт».
Так, указывается, что 23 ноября мальчик ушел из дома и не вернулся.
В теме поиска поискового отряда видно, что ребенка удалось найти достаточно быстро. Сообщение о пропаже поступило в 15:07. Уже в 15:44 в группе появилась информация о том, что Александра удалось найти живым.