16:44 (мск), источник: АиФ Волгоград
У пассажирского автобуса Москва — Волгоград под Рязанью отвалились колеса
Пассажиры до ближайшей заправки добирались пешком по обочине трассы.
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У пассажирского автобуса, следовавшего из Москвы в Волгоград, внезапно отвалились колеса на средней, ведущей оси. Все случилось в Рязанской области. Из-за неисправности машина с 56 пассжирами в салоне чуть не оказалась в кювете.
По сообщениям полиции Рязанской области, в 3:30 ночи экипажу ДПС межмуниципального отдела МВД России «Ряжский» поступило сообщение о том, что на 300-м километре трассы «Каспий» стоит пассажирский автобус со включенной аварийной сигнализацией. Выяснилось, что у автобуса во время движения открутилась ступица ведущей средней оси. Колеса среднего моста оказались отсоединенными.
Машину чудом удержал водитель. Пассажиры до ближайшей заправки добирались пешком по обочине трассы. Оттуда их доставил до места назначения резервный автобус. А «бесколесный» бас сдвигали с проезжей части дорожники с помощью тяжелой спецтехники.
Уже известно, что рейс выполнялся компанией «Волгалайн».