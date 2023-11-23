17:26 (мск), источник: РИА Новости
В Омской области подростка вытолкнули из маршрутки за отказ уступить место
В Омской области подростка выгнали из маршрутки на мороз за отказ уступить место.
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ОМСК, 23 ноя — РИА Новости. В Омской области подростка выгнали из маршрутки на мороз из-за отказа уступить место пожилой женщине, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Инцидент произошел накануне вечером. Шестнадцатилетний пассажир ехал на маршрутном такси Омск — Таврическое, и в районе деревни Новоселецк его вытолкал из салона мужчина. Последнего разозлило, что парень отказался уступать место пожилой женщине. После этого водитель продолжил путь.
«Несмотря на то что подросток объяснил, что не может ехать стоя по причине состояния здоровья (сильно болел живот), один из пассажиров решил его наказать. Дождавшись, когда водитель остановится недалеко от данного населенного пункта, он, применив насилие, вытолкнул парня из маршрутного такси на улицу через открытую дверь», — пояснили в ведомстве.
Несовершеннолетний оказался на морозе в темное время суток в восьми километрах от поселка Таврическое. Он позвонил маме, после чего за ним приехали родственники, которые и обратились в полицию.
Сейчас проводится доследственная проверка, прокуратура контролирует ход расследования.