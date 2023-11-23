17:24 (мск), источник: Время
Стали известны подробности смертельного ДТП на Автозаводе
Столкнулись три автомобиля.
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Один человек погиб в ДТП на Молодежном проспекте в Нижнем Новгороде 23 ноября, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе УГИБДД России по региону.
Три автомобиля столкнулись около дома № 80 сегодня днем. Легковушка Chevrolet въехала в «Газель», которая стояла, а та протаранила внедорожник Toyota.
Погиб один человек, еще четыре пассажира пострадали — в их числе девятилетний ребенок, который находился в детском кресле.
Ранее сообщалось, что одиннадцать пешеходов насмерть сбили на нижегородских дорогах в ноябре.