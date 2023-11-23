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17:44 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

В Уральске из-за непогоды отменили сразу несколько рейсов

Ливневый снег и сильный ветер в Уральске заставили отменить рейсы Аir Astana, сообщает Zakon.kz.

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Источник: Zakon.kz

По данным авиакомпании Air Astana, отменены авиарейсы по маршрутам Уральск — Франкфурт — Уральск и Уральск — Астана, а также рейс из Алматы в Уральск и обратно.

Авиакомпания отметила, что пассажирам отмененных рейсов предоставили питание, бесплатное перебронирование или возврат билета. Пассажирам рейса Уральск — Астана предоставили проживание, питание и трансфер.

«Для получения информации о задержках в Air Astana попросили обращаться по горячей линии +7 7272 44 4478 и проверять статус рейсов на официальном сайте авиакомпании», — сообщили в авиакомпании.

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