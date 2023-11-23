Главное
Главные новости к вечеру 23 ноября
17:59 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Ростовской области на трассе произошла смертельная авария

В Ростовской области случилось ДТП, в результате которого погиб человек и еще четверо пострадали.

Источник: ГУ МВД

Авария произошла 23 ноября примерно в 11:30.

По предварительной информации УГИБДД по Ростовской области, по трассе Заветное — Ремонтное ехал 27-летний водитель «ВАЗ-2110». Он выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Приору», которую вел 44-летний мужчина. От «ВАЗа» осталась только груда металлолома. Переднюю часть «Приоры» буквально раздробило.

В УГИБДД по Ростовской области рассказали, что в ДТП погибла 51-летняя женщина, которая находилась в «десятке». Оба водителя и пассажир «Лады» получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Ростовской области на трассе произошла смертельная авария
Александр Ищенко: Бюджет Ростовской области на 2024–2026 годы сохранит с...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ГИБДД