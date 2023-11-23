17:59 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В Ростовской области на трассе произошла смертельная авария
В Ростовской области случилось ДТП, в результате которого погиб человек и еще четверо пострадали.
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Авария произошла 23 ноября примерно в 11:30.
По предварительной информации УГИБДД по Ростовской области, по трассе Заветное — Ремонтное ехал 27-летний водитель «ВАЗ-2110». Он выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Приору», которую вел 44-летний мужчина. От «ВАЗа» осталась только груда металлолома. Переднюю часть «Приоры» буквально раздробило.
В УГИБДД по Ростовской области рассказали, что в ДТП погибла 51-летняя женщина, которая находилась в «десятке». Оба водителя и пассажир «Лады» получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.