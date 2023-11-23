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22:52 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

В Беларуси изъяли более 100 маршруток из-за нарушений

С начала года транспортная милиция Минтранса из-за нарушений изъяла более 100 микроавтобусов, сообщили в Минтрансе.

Также за грубые нарушения у перевозчиков изъяли 75 легковых машин и один автобус.

Проверки транспортники проводят регулярно, используют новые методы — контрольные закупки (с начала года — более 800 закупок) и изъятие машин у недобросовестных перевозчиков.

Напомним, серьезные проверки в сфере автоперевозок в Беларуси начались после ДТП под Смолевичами в феврале 2023 года. Тогда маршрутка столкнулась с МАЗом, погибли 13 человек.

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