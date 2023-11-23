19:50 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Курсанты военного института Петропавловска массово заразились корью
Сейчас в учебном заведении вакцинируют курсантов, которые не имеют документального подтверждения о получении прививки.
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ПЕТРОПАВЛОВСК, 23 ноя — Sputnik. В Петропавловске корью заболели курсанты военного института: сначала один, потом еще 14 человек, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
«На сегодняшний день зарегистрировано 15 подтвержденных случаев кори среди курсантов военного института (Академия Национальной гвардии Республики Казахстан — Sputnik). В течение 72 часов среди контактных проводится вакцинация тех лиц, у кого отсутствует документальное подтверждение о получении прививки. Данная работа в военном институте также проводится. Все контактные находятся под медицинским наблюдением», — прокомментировал ситуацию на брифинге руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асет Жуматаев.
Он объяснил, что такая вспышка кори среди курсантов связана с тем, что в военном институте учатся курсанты из разных городов страны. Многие не знают свой прививочный статус. К тому же в институте курсанты находятся в постоянном тесном контакте друг с другом.
По данным санитарного врача, на сегодняшний день в области зарегистрировано 77 случаев подозрения на корь, из них 49 лабораторно подтверждены. За аналогичный период прошлого года корь в области не регистрировалась.
Из 49 случаев три — завозные (ОАЭ, РФ и Кыргызстан) и 46 местных. По возрастной структуре наибольшее количество случаев зарегистрировано среди категории старше 17 лет — 29 случаев, среди детей до 14 лет −20 случаев, из них один младенец.
«Среди заболевших 86% (42 человека) не были привиты, в основном по личным убеждениям, либо у них отсутствуют данные по вакцинации», — подчеркнул Асет Жуматаев.
В основном болеют жители Петропавловска — 42 заболевших, два в районе Магжана Жумабаева и единичные случаи в Аккайынском, Айыртауском Мамлютском, Кызылжарском и Жамбылском районах.
В настоящее время в регионе проводится дополнительная массовая иммунизация против кори, краснухи и паротита.
В ходе дополнительной массовой иммунизации против кори в области привит 1 660 детей, или 6,3% от плана подлежащих.