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19:50 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Курсанты военного института Петропавловска массово заразились корью

Сейчас в учебном заведении вакцинируют курсантов, которые не имеют документального подтверждения о получении прививки.

Источник: Sputnik.kz

ПЕТРОПАВЛОВСК, 23 ноя — Sputnik. В Петропавловске корью заболели курсанты военного института: сначала один, потом еще 14 человек, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

«На сегодняшний день зарегистрировано 15 подтвержденных случаев кори среди курсантов военного института (Академия Национальной гвардии Республики Казахстан — Sputnik). В течение 72 часов среди контактных проводится вакцинация тех лиц, у кого отсутствует документальное подтверждение о получении прививки. Данная работа в военном институте также проводится. Все контактные находятся под медицинским наблюдением», — прокомментировал ситуацию на брифинге руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асет Жуматаев.

Он объяснил, что такая вспышка кори среди курсантов связана с тем, что в военном институте учатся курсанты из разных городов страны. Многие не знают свой прививочный статус. К тому же в институте курсанты находятся в постоянном тесном контакте друг с другом.

По данным санитарного врача, на сегодняшний день в области зарегистрировано 77 случаев подозрения на корь, из них 49 лабораторно подтверждены. За аналогичный период прошлого года корь в области не регистрировалась.

Из 49 случаев три — завозные (ОАЭ, РФ и Кыргызстан) и 46 местных. По возрастной структуре наибольшее количество случаев зарегистрировано среди категории старше 17 лет — 29 случаев, среди детей до 14 лет −20 случаев, из них один младенец.

«Среди заболевших 86% (42 человека) не были привиты, в основном по личным убеждениям, либо у них отсутствуют данные по вакцинации», — подчеркнул Асет Жуматаев.

В основном болеют жители Петропавловска — 42 заболевших, два в районе Магжана Жумабаева и единичные случаи в Аккайынском, Айыртауском Мамлютском, Кызылжарском и Жамбылском районах.

В настоящее время в регионе проводится дополнительная массовая иммунизация против кори, краснухи и паротита.

В ходе дополнительной массовой иммунизации против кори в области привит 1 660 детей, или 6,3% от плана подлежащих.

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