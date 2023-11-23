Зверские аппетиты: В Молдове преступники вымогали у бизнесмена 1,2 миллиона долларов

По данным Генерального инспектората полиции, 45-летний мужчина ранее участвовал в сходке так называемых «воров в законе» из Молдовы, России, Азербайджана и Турции, где его намерение получить статус вора в законе по предложению Китайца, было отклонено.
В первой половине 2022 года подозреваемые шантажировали бывшего бизнесмена из Гагаузии и заставили его подписать договоры о продаже им квартиры в Кишиневе и земельного участка на юге страны. Отношения с потерпевшим завязались еще в детстве, и некоторые сделки с нынешними подозреваемыми имели место в прошлом. В прошлом году, после того как потерпевший продал свой бизнес за рубежом, они потребовали от него 1,2 млн долларов.
В ходе обысков были изъяты некоторые сведения и предметы, имеющие отношение к уголовному делу, в том числе контракты, подписанные под угрозой смерти.
Бывший бизнесмен также является фигурантом дел, в том числе о мошенничестве, рассматриваемых Кишиневским судом сектора Буюкань, сообщает ГИП. Прокуроры ПБОПОД будут ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу на 30 суток.