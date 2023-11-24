09:23 (мск), источник: РИА Новости
В жилом доме в Омске частично обрушилась плита перекрытия кровли
Прокуратура: в жилом доме в Омске частично обрушилась плита перекрытия кровли.
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Частичное обрушение плиты перекрытия кровли на крыше 16-этажного дома произошло в Омске, жильцов квартир эвакуировали, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.
«На крыше кровли 16-этажного дома по адресу Лукашевича 21/1 произошло частичное обрушение плиты перекрытия кровли. На место происшествия в целях координации деятельности правоохранительных органов незамедлительно выехал и.о. прокурора Кировского округа Омска Иван Иванов. В настоящее время специалисты обследуют здание в целях оценки угрозы дальнейшего разрушения плиты. Жильцы квартиры, расположенной под аварийной плитой, эвакуированы», — говорится в сообщении.
Прокуратура организовала проверку соблюдения жилищного законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома, по ее итогам будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.