Главное
Главные новости к вечеру 23 ноября
23:16 (мск), источник: m24.ru

Автомобиль загорелся на Северо-Восточной хорде на востоке Москвы

На месте работают оперативные службы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автомобиль загорелся на Северо-Восточной хорде на востоке Москвы. Об этом сообщил телеграм-канал «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что возгорание случилось в районе Окружного проезда, 32. Сейчас на месте работают оперативные службы города.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено», — подчеркнули в Дептрансе.

Москвичей и гостей столицы просят выбирать альтернативные маршруты движения.

Ранее департамент сообщал о возгорании авто на Волгоградском проспекте, в районе развязки с Новорязанским шоссе.

До этого в подмосковных Химках Mercedes врезался во входную дверь магазина и воспламенился. Водитель в результате аварии не пострадал.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В армии Израиля заявили об уничтожении командующего военно-морскими силами ...
В Крыму выставили на продажу недвижимость Коломойского за 446 млн рублей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта