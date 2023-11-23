23:16 (мск), источник: m24.ru
Автомобиль загорелся на Северо-Восточной хорде на востоке Москвы
На месте работают оперативные службы.
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Автомобиль загорелся на Северо-Восточной хорде на востоке Москвы. Об этом сообщил телеграм-канал «Дептранс. Оперативно».
Уточняется, что возгорание случилось в районе Окружного проезда, 32. Сейчас на месте работают оперативные службы города.
«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено», — подчеркнули в Дептрансе.
Москвичей и гостей столицы просят выбирать альтернативные маршруты движения.
Ранее департамент сообщал о возгорании авто на Волгоградском проспекте, в районе развязки с Новорязанским шоссе.
До этого в подмосковных Химках Mercedes врезался во входную дверь магазина и воспламенился. Водитель в результате аварии не пострадал.