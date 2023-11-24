Главное
Главные новости к вечеру 23 ноября
00:43 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Иностранка пыталась продать своего новорожденного ребёнка в Казахстане

В Алматинской области задержали женщину, подавшую объявление о продаже своего новорожденного ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.

Подробности происшествия рассказал начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.

«22 ноября при проведении оперативно-профилактического мероприятия “Стоп-Трафик” сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области на территории Карасайского района была задержана 24-летняя уроженка соседней республики. Установлено, что она выложила в социальной сети объявление о продаже своего нерождённого ребенка, будучи на седьмом месяце беременности», — написал Бауржан Аленов на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Данный факт зарегистрирован в управлении полиции Карасайского района. В отношении подозреваемой проводятся следственно-оперативные мероприятия. Назначены экспертизы для всесторонности, полноты и объективности расследования факта. Женщина водворена в изолятор временного содержания районной полиции.

Другую информацию в полиции не раскрывают, ссылаясь на недопустимость разглашения данных досудебного расследования.

 Али Алиев о "драке" с агентом из-за гражданства, легионерах и успехе "Кызыл-Жара"
Взносы работодателей в ЕНПФ. Имеет ли государство моральное право на новый налог
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта