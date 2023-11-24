04:20 (мск), источник: Newslab.ru
Поезд насмерть сбил девушку в Красноярске
В Красноярске на остановочной платформе Студенческая под проходящим пассажирским поездом Москва — Владивосток погибла 19-летняя девушка.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По предварительным данным, она слушала музыку через наушники и не услышала звук приближающегося состава.
Несчастный случай произошел 23 ноября в 14 часов. В пресс-службе КрасЖД рассказали, что девушка переходила пути по пешеходному переходу:
«При этом она не сняла наушники и не убедилась в отсутствии приближающегося поезда. В результате девушка вышла на переход прямо перед составом. Машинист, увидев её, сразу применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось. Девушка погибла на месте».
На кадрах с камеры наблюдения видно, что погибшая вышла на пути, не посмотрев по сторонам. Она не реагировала на гудки поезда и заметила его лишь за несколько секунд до наезда.
Сейчас транспортные полицейские проводят проверку по факту случившегося. А железнодорожники призывают всех неукоснительно соблюдать правила безопасности: «Будьте внимательны, снимайте наушники при переходе путей, помните, что на велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности нельзя пересекать пути — это смертельно опасно!».