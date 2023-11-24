03:29 (мск), источник: Комсомольская правда
Влетел на полном ходу: мощная авария в Приморье заблокировала движение в аэропорт
В Приморье на дороге в аэропорт автомобиль такси влетел под Honda.
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Мощная авария произошла ранним утром 24 ноября в Приморье в сторону аэропорта. Кадрами ДТП в социальных сетях поделились очевидцы, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
На снимках, которые опубликованы в интернете, видно, что автомобиль такси оказался под машиной марки Honda, а рядом разбросаны части автомобилей.
Как именно произошла авария, неизвестно, этим же вопросом задаются и пользователи социальных сетей. Очевидцы предполагают, что водитель такси не успел затормозить перед светофором, из-за чего на скорости влетел в едущий впереди автомобиль.
Приморцы также сообщают, что на месте аварии уже собралась пробка.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о загадочной аварии, которая произошла на въезде в поселок Горные Ключи.