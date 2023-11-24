Главное
Спецоперация на Украине
03:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Влетел на полном ходу: мощная авария в Приморье заблокировала движение в аэропорт

В Приморье на дороге в аэропорт автомобиль такси влетел под Honda.

Источник: Соцсети

Мощная авария произошла ранним утром 24 ноября в Приморье в сторону аэропорта. Кадрами ДТП в социальных сетях поделились очевидцы, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

На снимках, которые опубликованы в интернете, видно, что автомобиль такси оказался под машиной марки Honda, а рядом разбросаны части автомобилей.

Как именно произошла авария, неизвестно, этим же вопросом задаются и пользователи социальных сетей. Очевидцы предполагают, что водитель такси не успел затормозить перед светофором, из-за чего на скорости влетел в едущий впереди автомобиль.

Приморцы также сообщают, что на месте аварии уже собралась пробка.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о загадочной аварии, которая произошла на въезде в поселок Горные Ключи.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 24 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Путин объявил 2024 год Годом семьи: что это значит
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта