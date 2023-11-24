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Спецоперация на Украине
04:08 (мск), источник: AmurMedia.ru

18-летний студент из Хабаровского края похитил 1,2 млн рублей у пенсионеров

По указке телефонных мошенников, молодой человек забирал у пожилых людей деньги и переводил организаторам.

За хищение у 6 пенсионеров 1,2 млн рублей студент из Хабаровского края стал фигурантом уголовного дела, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

В Хабаровском крае сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Советско-Гаванскому району задержали 18-летнего ученика техникума в городе Советская Гавань, причастного к серии хищений денежных средств у пожилых граждан в возрасте от 77 до 92 лет, совершённых путём обмана.

По версии полиции, молодой человек по указке телефонных мошенников, действовавших по схеме «Ваш родственник попал в беду», забрал у шести обманутых ими пенсионеров в общей сумме 1,2 млн рублей.

Аферисты сообщили всем потерпевшим, что их близкие или знакомые стали виновниками серьёзных ДТП и травмировали других участников дорожного движения или же сами пострадали в результате аварий. Под предлогом непривлечения граждан к уголовной ответственности либо оплаты им дорогостоящих операций злоумышленники убедили пожилых людей отдать все имеющиеся сбережения.

Чтобы заполучить деньги, телефонные мошенники через мессенджер наняли ученика техникума и отправляли ему адреса обманутых жителей края. В дальнейшем посыльный забирал и переводил им похищенную наличность, оставляя себе от 10 до 20% от сумм в качестве вознаграждения.

В ходе обыска по месту жительства задержанного курьера полицейские изъяли комплектующие компьютера, которые тот купил на вырученные от совершённых преступлений деньги, а также использовавшийся для координации с мошенниками его мобильный телефон и банковскую карту.

Следователями ОМВД России по Советско-Гаванскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

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