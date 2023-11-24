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05:04 (мск), источник: АиФ Хабаровск

В Хабаровске муж с женой выбросили на помойку тело убитого гостя в ковре

38-летнего мужчину убил другой гость семейной пары.

В Хабаровске осужден 36-летний мужчина, который, находясь в гостях на улице Клубной, убил другого гостя, сообщает «АиФ-Дальинформ».

В феврале в квартире семейной пары собралась компания. Во время застолья один из гостей, 38 лет, начал оскорблять другого. Тот вышел из себя и стал жестоко избивать обидчика. Установлено, что он нанес ему не менее 25 ударов руками и ногами, а также двумя предметами, которые не были установлены — тупым и колюще-режущим. В результате мужчина скончался на месте. Напавший на него забрал его телефон и одно из орудий преступления и ушел.

Обнаружив, что гость не дышит, хозяева завернули его в ковер и вынесли на помойку у своего дома. Там, у мусорных баков, его и обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Хозяин квартиры сейчас фигурант уголовного дела — он обвиняется в сокрытии преступления, а его жена скончалась.

«Подсудимый признан судом виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и краже (п. “в” ч. 2 ст. 158 УК РФ). Он приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Суд взыскал в пользу матери погибшего расходы на погребение и компенсацию морального вреда на общую сумму свыше 2,5 млн рублей», — сообщила старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева.

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