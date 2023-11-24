05:22 (мск), источник: Комсомольская правда
В Приморье экс-главу дальнегорского ГОКА заключили под стражу из-за мошенничества
В СИЗО из-за незаконного присвоения денег Дмитрий Рачков пробудет месяц.
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В Приморье Первореченский районный суд избрал меру пресечения исполнительному директору ООО «Дальнегорский ГОК». По информации прокуратуры края, Дмитрия Рачкова обвиняют в крупном мошенничестве. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
По версии следствия, в период с октября 2017 года по июнь 2021 бывший руководитель предприятия вместе с сообщниками планировал создать «центры прибыли и убытков», и для этого решил раздробить бизнес. Его компания заключила формальные договоры с аффилированными юрлицами. Это позволило ему через офшорные счета за рубежом присвоить 218 и 22 миллиона рублей.
Помимо того, что предприятию был нанесен ущерб, из-за мошеннической схемы появились задолженности по налоговым и страховым взносам.
В качестве меры пресечения суд заключил Дмитрия Рачкова под стражу на месяц. Уголовное дело завели по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом.