Снайперы ВС РФ остановили ротацию ВСУ на южнодонецком фронте

Снайперская группа старается подойти к противнику как можно ближе, оставаясь незамеченной. Как только цель уничтожена, снайперы прячутся в укрытие, чтобы переждать артиллерийский обстрел и поменять огневую точку.
«Остановили ротацию противника. Ратировали шесть человек. Убили командира. Они всю ночь пытались его вытащить», — рассказал командир подгруппы тяжелых снайперов с позывным Кубик.
На счету этой группы тяжелых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота — сотни целей. Начиная с февраля они уничтожили целый вражеский батальон. Буквально на днях именно они прикрывали пехоту от крупного калибра и помогли российским штурмовикам взять лесополосу в районе Никольского.
«В момент продвижения штурмовых групп по ним открылся огонь из крупнокалиберного пулемета. Тяжело было найти, огонь велся из лесопосадки Но всё равно выдвинулись, отработали пулеметчика. Помогли пройти нашим штурмовым группам», — отметил снайпер-корректировщик с позывным Тимати.
Российские снайперы — настоящий кошмар для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Каждая встреча с ними заканчивается для противника фатальным исходом. Сейчас, когда подразделения ВС РФ на южнодонецком фронте из обороны переходят в атаку, роль стрелков только возрастает. Их основная задача — страховать пехоту с дальних рубежей и, только заметив угрозу, уничтожать врага.
Ранее, 19 ноября, Минобороны РФ сообщило, что снайперские пары подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) на артемовском направлении ежедневно уничтожают живую силу противника при попытках малыми группами приблизиться к российским позициям и атаковать.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.