05:20 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Труп женщины найден возле гаражей в Артеме
Следком проводит проверку по факту жуткой находки.
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В Артеме среди гаражей местные жители обнаружили жуткую находку — труп женщины, сообщает ИА PrimaMedia.
Неизвестно, как давно наступила смерть погибшей, однако сами очевидцы говорят, что несколько раз звонили в профильные ведомства с сообщением о трупе, однако на вызов по каким-то причинам никто не торопился. Тогда неравнодушные приморцы прикрыли тело клеенкой.
Как сообщили корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе Следственного управления следственного комитета России по Приморскому краю, смерть не связана с криминалом, но пока это только предварительные данные.
«Проводим проверку», — уточнили в ведомстве.