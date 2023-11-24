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05:20 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Труп женщины найден возле гаражей в Артеме

Следком проводит проверку по факту жуткой находки.

Источник: PrimaMedia.ru

В Артеме среди гаражей местные жители обнаружили жуткую находку — труп женщины, сообщает ИА PrimaMedia.

Неизвестно, как давно наступила смерть погибшей, однако сами очевидцы говорят, что несколько раз звонили в профильные ведомства с сообщением о трупе, однако на вызов по каким-то причинам никто не торопился. Тогда неравнодушные приморцы прикрыли тело клеенкой.

Как сообщили корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе Следственного управления следственного комитета России по Приморскому краю, смерть не связана с криминалом, но пока это только предварительные данные.

«Проводим проверку», — уточнили в ведомстве.

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