06:19 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
«Нива» с водителем затонула в Братском водохранилище
Мужчина выехал на неокрепший лед вечером 23 ноября.
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Автомобиль провалился под лед на Братском водохранилище в Усть-Удинском районе. Водитель «Нивы» погиб. Причиной трагедии стало грубое нарушение требований безопасности, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Информация об инциденте в заливе Юнга поступила накануне вечером, 23 ноября. Мужчина 1973 года рождения выехал на акваторию водоема. Лед, толщина которого не превышает 5 см, проломился под весом машины, и в 15 метрах от берега авто затонуло вместе с водителем.
Глубина в месте провала составила около 4 метров.
Водолазные работы проведут работники региональной пожарно-спасательной службы.
Сотрудники МЧС предупреждают: сейчас на водоемах процесс становления льда в самом разгаре, а ледовых переправ нет!