07:48 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Гендиректор предприятия обвиняется в даче взятки госслужащему в Хабаровском крае
В Хабаровском крае организацию оштрафовали на полмиллиона рублей за нарушение антикоррупционного законодательства.
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В Хабаровском крае организацию оштрафовали на полмиллиона рублей за нарушение антикоррупционного законодательства. Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, руководитель компании «Жилищно-эксплуатационное управление» в августе 2018 года дал взятку должностному лицу администрации района в виде выполненного ремонта в личной квартире госслужащего. Работы оцениваются в 107 тысяч рублей. Взамен сотрудник администрации должен был не привлекать компанию к административной ответственности.
Также было возбуждено уголовное дело о даче взятки, расследование которого уже окончено, а материалы переданы в суд.