Главное
Спецоперация на Украине
07:48 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

Гендиректор предприятия обвиняется в даче взятки госслужащему в Хабаровском крае

В Хабаровском крае организацию оштрафовали на полмиллиона рублей за нарушение антикоррупционного законодательства.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровском крае организацию оштрафовали на полмиллиона рублей за нарушение антикоррупционного законодательства. Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, руководитель компании «Жилищно-эксплуатационное управление» в августе 2018 года дал взятку должностному лицу администрации района в виде выполненного ремонта в личной квартире госслужащего. Работы оцениваются в 107 тысяч рублей. Взамен сотрудник администрации должен был не привлекать компанию к административной ответственности.

Также было возбуждено уголовное дело о даче взятки, расследование которого уже окончено, а материалы переданы в суд.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Горнолыжные базы Хабаровска и края 2023-2024: стоимость проката и подъем...
Доступно всем: итоги развития здравоохранения Хабаровского края за 2023 год
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Прокуратура