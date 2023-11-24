07:46 (мск), источник: Комсомольская правда
Искры в разные стороны: в сети появилось видео серьезного ДТП на Золотом мосту
На Золотом мосту во Владивостоке колесо большегруза отлетело в другое авто.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В сети появились кадры аварии, которая произошла на Золотом мосту во Владивостоке. Видео ДТП попало на видеорегистратор одного из участников. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
На кадрах ролика видно, что у большегруза поломалась ось прицепа, когда тот ехал по Золотому мосту. Из-за этого у него оторвалось колесо, влетело в автомобиль, который двигался сзади, и повредило чужой бампер.
Известно, что никто из участников аварии не пострадал, но ДТП стало причиной пробки.
В Приморье произошло еще одно ЧП, которое заблокировало движение автомобилей. На дороге в аэропорт автомобиль такси марки Toyota Prius оказался под машиной Honda CR-V.
По предположениям очевидцев, водитель такси не успел затормозить перед светофором, из-за чего на скорости влетел в едущий впереди автомобиль.