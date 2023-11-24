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07:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Искры в разные стороны: в сети появилось видео серьезного ДТП на Золотом мосту

На Золотом мосту во Владивостоке колесо большегруза отлетело в другое авто.

Источник: Соцсети

В сети появились кадры аварии, которая произошла на Золотом мосту во Владивостоке. Видео ДТП попало на видеорегистратор одного из участников. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

На кадрах ролика видно, что у большегруза поломалась ось прицепа, когда тот ехал по Золотому мосту. Из-за этого у него оторвалось колесо, влетело в автомобиль, который двигался сзади, и повредило чужой бампер.

Известно, что никто из участников аварии не пострадал, но ДТП стало причиной пробки.

В Приморье произошло еще одно ЧП, которое заблокировало движение автомобилей. На дороге в аэропорт автомобиль такси марки Toyota Prius оказался под машиной Honda CR-V.

По предположениям очевидцев, водитель такси не успел затормозить перед светофором, из-за чего на скорости влетел в едущий впереди автомобиль.

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