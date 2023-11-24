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09:22 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области сорвало крышу со здания школы

Кровля рухнула на школьный двор, повредив окно и ограждение.

Источник: пресс-служба прокуратуры по Омской области

Инцидент случился в Русско-Полянском районе в селе Цветочное. По информации прокуратуры Омской области, в выходные из-за сильного ветра была повреждена кровля, ограждение и один стеклопакет сельской школы. Кусок кровли, падая, разбил стеклопакет и упал на металлический забор.

Спустя неделю директор учреждения не принял никаких мер для ликвидации последствий ЧП.
«В связи с установлением фактов ненадлежащего обследования технического состояния здания, непринятия должных мер по ликвидации последствий повреждения кровли прокурор внес представление директору», — сообщили в региональной прокуратуре.

Также ведомство взяло на контроль работу комитета по образованию Русско-Полянского района. Ликвидация последствий находится на личном контроле прокурора района.

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