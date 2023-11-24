10:06 (мск), источник: АиФ Уфа
В Башкирии в снегу застряли археологи из Пензы
Им понадобилась помощь спасателей.
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В Благовещенском районе между населенными пунктами Старонадеждино и Бедеева Поляна сломался автомобиль УАЗ, в котором находились пять археологов из Пензы.
Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, они приехали в республику на археологическую разведку. Но у их автомобиля сломалось сцепление прямо в поле. Им пришлось вызвать спасателей. Однако археологи категорически отказывались бросать свой УАЗ.
«Переговоры долгое время ни к чему не приводили, но спасатели не бросили компанию в беде и предложили альтернативный вариант. Двух мужчин эвакуировали до деревни Александровка, в которой нашли трактор и поехали с ними обратно, чтобы отбуксировать сломавшийся автомобиль до ближайшего населенного пункта», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.