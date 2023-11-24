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09:24 (мск), источник: РИА Крым

Над Крымом уничтожены 13 беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. В ночь на 24 ноября над Крымом и Волгоградской областью отражена массовая атака беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

ВСУ выпустили по регионам беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Все попытки террористических атак отражены, уточнили в оборонном ведомстве России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БПЛА, из которых 13 — над Крымским полуостровом и три — над территорией Волгоградской области», — сказано в сообщении.

В Крыму и Севастополе действует «желтый» уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать регионы с помощью морских и воздушных беспилотников, а также ракет различных типов. Так, накануне на пути к полуострову в Черном море были уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ. 17 ноября у берегов Крыма сбиты две украинские противокорабельные ракеты «Нептун».

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