09:44 (мск), источник: АиФ Воронеж
Воронежский Минздрав прокомментировал гибель мальчика после пожара
На момент приезда «скорой помощи» ребенок был без сознания.
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Смерть двухлетнего мальчика после пожара в посёлке Анна прокомментировали vrn.aif.ru в министерстве здравоохранения Воронежской области.
На момент приезда «скорой помощи» ребенок был без сознания, с нарушениями функции дыхания.
«Сотрудниками скорой на месте были начаты реанимационные мероприятия. Далее ребенка доставили в приемное отделение Аннинской РБ, где его ожидала реанимационная бригада, которая продолжила реанимационные мероприятия. К сожалению, несмотря на всю оказанную помощь, ребенок скончался», — сообщили в министерстве.
Напомним, ЧП произошло днем 20 ноября. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.