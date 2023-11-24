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09:44 (мск), источник: АиФ Воронеж

Воронежский Минздрав прокомментировал гибель мальчика после пожара

На момент приезда «скорой помощи» ребенок был без сознания.

Источник: АиФ Воронеж

Смерть двухлетнего мальчика после пожара в посёлке Анна прокомментировали vrn.aif.ru в министерстве здравоохранения Воронежской области.

На момент приезда «скорой помощи» ребенок был без сознания, с нарушениями функции дыхания.

«Сотрудниками скорой на месте были начаты реанимационные мероприятия. Далее ребенка доставили в приемное отделение Аннинской РБ, где его ожидала реанимационная бригада, которая продолжила реанимационные мероприятия. К сожалению, несмотря на всю оказанную помощь, ребенок скончался», — сообщили в министерстве.

Напомним, ЧП произошло днем 20 ноября. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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