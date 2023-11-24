10:06 (мск), источник: Комсомольская правда
Криминальная парочка из Приморья напала на пожилого мужчину
В Находке полиция задержала супругов, которые ограбили и избили пенсионера.
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В Находке супруги обокрали и избили 74-летнего пенсионера. Сначала они пытались забрать деньги угрозами, но не вышло. Видимо, парочку разозлил отказ, тогда они подкараулили мужчину, обманом «вытащили» его из квартиры друга и набросились. Потерпевший написал заявление в полицию, злоумышленников удалось задержать, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Все началось с того, что пожилой житель находки пошел на почту за пенсией. Там-то его и подкараулили. Незнакомцы начали требовать у него деньги. Им пригрозили полицией. Пара тут же скрылась в неизвестном направлении.
Вечером этого же дня пенсионер пришел в гости к своему соседу. Неожиданно в квартире, где они находились, погас свет. Мужчина открыл дверь, чтобы проверить счетчик, и получил удар в лицо. Обидчиками оказались те самые супруги, которые пытались забрать у него пенсию.
Злоумышленники избили свою жертву, открыто похитили 8 700 рублей и скрылись. Полиция выяснила, что нападавшими были 37-летний местный житель и его 39-летняя супруга.
На криминальную парочку завели уголовное дело за грабеж. Мужчину отправили в СИЗО, а его жена находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.