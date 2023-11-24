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08:39 (мск), источник: СуперОмск

Три человека пострадали в ночном ДТП на омской трассе

В пятницу, 24 ноября 203 года, в 01:30 часов в Омском районе случилось ДТП с пострадавшими. Об этом сообщают омские правоохранители.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель автомобиля “Хендай Санта Фе”, мужчина 1987 г.р., двигаясь по автомобильной дороге “Омск — Одесское”, в районе 23 километра не справился с управлением, допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в информации ведомства.

В результате аварии помощь врачей понадобилась 36-летнему водителю автомобиля «Хендай» и двум его пассажирам: 26-летнему мужчине и 16-летнему мальчику.

По факту ДТП проводится проверка.

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