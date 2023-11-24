09:28 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
В Батайске мужчина проткнул бездомную собаку арматурой
Волонтёры доставили пса в клинику.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Батайске мужчина проткнул бездомную собаку арматурой. Об этом очевидцы сообщили в городских сообществах.
По словам местных жителей, ЧП произошло днём 23 ноября в парке имени Ленина. Мужчина высокого роста на глазах у прохожих намеренно проткнул животное арматурой (металлический прут вошёл в районе живота). Пёс выжил. Волонтёры доставили его в ветклинику.
«Собака жива, но не всё хорошо», — сообщила в группе «Мой Батайск» знакомая с ситуацией Оксана Ю.
Батайчане, которые живут рядом с парком, утверждают, что собака никогда не проявляла агрессии по отношению к людям. Сейчас волонтёры ищут свидетелей, чтобы обратиться в правоохранительные органы.
Ранее мы также писали, что в Ростовской области пройдёт день льготной стерилизации собак и кошек.