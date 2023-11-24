Главное
Спецоперация на Украине
09:28 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

В Батайске мужчина проткнул бездомную собаку арматурой

Волонтёры доставили пса в клинику.

Источник: AP 2023

В Батайске мужчина проткнул бездомную собаку арматурой. Об этом очевидцы сообщили в городских сообществах.

По словам местных жителей, ЧП произошло днём 23 ноября в парке имени Ленина. Мужчина высокого роста на глазах у прохожих намеренно проткнул животное арматурой (металлический прут вошёл в районе живота). Пёс выжил. Волонтёры доставили его в ветклинику.

«Собака жива, но не всё хорошо», — сообщила в группе «Мой Батайск» знакомая с ситуацией Оксана Ю.

Батайчане, которые живут рядом с парком, утверждают, что собака никогда не проявляла агрессии по отношению к людям. Сейчас волонтёры ищут свидетелей, чтобы обратиться в правоохранительные органы.

Ранее мы также писали, что в Ростовской области пройдёт день льготной стерилизации собак и кошек.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Несмотря на COVID-19. Олимпийская чемпионка Караваева - об Играх в Токио
Заработал 12 млн руб. Ставрополец поставлял опасных пиявок в санатории?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта