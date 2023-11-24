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08:19 (мск), источник: dostup1.ru

Полиция Миасса просит откликнуться свидетелей погрома на кладбище

Полиция Миасса (Челябинская область) просит откликнуться свидетелей погрома на кладбище, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, на местном кладбище вандалы подожгли могилу участника специальной военной операции — военврача Олега Марченко, а также повредили флаги на других захоронениях. Все произошло в ночь на 22 ноября.

«Сотрудники полиции просят свидетелей и очевидцев, имеющих записи видеокамер с прилегающих к кладбищу территорий, видеорегистраторов автомобилей, проезжавших мимо в это время, на которых могут быть запечатлены кадры огня или задымления, а также всех, кто обладает любой информацией о произошедшем, незамедлительно обратиться по телефонам: 8 (951) 791−98−21, 8 (963) 475−83−70», — говорится в сообщении.

По факту было возбуждено дело по части 1 статьи 244 Уголовного кодекса РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения), его ведет Следственный комитет.

Глава Миасса Егор Ковальчук в своем Telegram-канале сообщил, что администрация восстанавливает место захоронения, установлен новый крест, в ближайшее время будут установлены российские флаги. Решается вопрос оснащения кладбищ видеонаблюдением, чтобы не допустить подобных ситуаций.

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Полиция Миасса просит откликнуться свидетелей погрома на кладбище
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