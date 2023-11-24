08:19 (мск), источник: dostup1.ru
Полиция Миасса просит откликнуться свидетелей погрома на кладбище
Полиция Миасса (Челябинская область) просит откликнуться свидетелей погрома на кладбище, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Напомним, на местном кладбище вандалы подожгли могилу участника специальной военной операции — военврача Олега Марченко, а также повредили флаги на других захоронениях. Все произошло в ночь на 22 ноября.
«Сотрудники полиции просят свидетелей и очевидцев, имеющих записи видеокамер с прилегающих к кладбищу территорий, видеорегистраторов автомобилей, проезжавших мимо в это время, на которых могут быть запечатлены кадры огня или задымления, а также всех, кто обладает любой информацией о произошедшем, незамедлительно обратиться по телефонам:
По факту было возбуждено дело по части 1 статьи 244 Уголовного кодекса РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения), его ведет Следственный комитет.
Глава Миасса Егор Ковальчук в своем Telegram-канале сообщил, что администрация восстанавливает место захоронения, установлен новый крест, в ближайшее время будут установлены российские флаги. Решается вопрос оснащения кладбищ видеонаблюдением, чтобы не допустить подобных ситуаций.