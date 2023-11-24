10:34 (мск), источник: Татарстан 24
Машина сгорела в одном из дворов Казани
Все произошло на ул. Космонавтов.
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Chevrolet сгорел во дворе жилого дома на улице Космонавтов в Казани. По рассказу местных жителей, иномарка стояла на парковке несколько дней. Раньше ее тут никогда не видели. Полицейские выяснили, что принадлежит машина женщине, проживающей неподалеку.
Мужчины бросились тушить автомобиль самостоятельно. Очень скоро на помощь подоспели и пожарные. Они в считанные минуты сбили пламя, с которым люди справиться самостоятельно не смогли. Вся передняя часть иномарки выгорела полностью. Хозяйке о произошедшем сообщили правоохранители. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее мы писали, что в деревне Туембаш Кукморского района произошел пожар в частном доме. Об этом сообщил начальник 117 пожарно-спасательной службы района Ильмир Хабибрахманов.