09:36 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
В Ростовской области силовики проверяют ТГ-канал, где унижают детей
Речь идёт о кибербуллинге.
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В Ростовской области силовики проверяют ТГ-канал, где унижают и травят детей. Об этом журналистам рассказали во время пресс-конференции, посвящённой профилактике различных негативных явлений в молодёжной среде.
Эксперт в сфере противодействия терроризму и экстремизму в сети Интернет Антон Волощук сообщил, что в поле зрения правоохранительных органов попал один из ростовских пабликов, где унижают детей. В сообществе, уточняет «КП — Ростов», состоит более восьми тыс. подростков. Каждый из них может разместить фотографию потенциальной жертвы, и тогда на неё обрушатся гневные комментарии преследователей. А вот за удаление подобного поста администраторы требуют денег.
Этим вопросом уже занимаются силовики: предстоит вычислить авторов канала-нарушителя, чтобы привлечь их к ответственности. Однако пока это сделать сложно:
«Можно попытаться вычислить IP-адрес, с которого размещают и создают телеграм-каналы, а также IP-адрес, с которого выкладывают данные и комментарии. Работа ведётся. Это не просто», — пояснил Антон Волощук.
А ранее мы писали, по каким признакам родители могут понять, что ребёнка пора вести к психологу.