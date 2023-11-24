09:39 (мск), источник: АиФ Волгоград
Во время массовой атаки дронов на РФ три сбиты над Волгоградской областью
16 украинских беспилотников пытались атаковать территорию России ночью.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В ночь с 23 на 24 ноября 16 беспилотников пытались атаковать территорию России со стороны Украины. 13 из них ПВО уничтожили над территорией Крыма, три — над Волгоградской областью.
По сообщениям пресс-службы Минобороны Российской Федерации, сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом передает Telegram-канал оборонного ведомства.
По данным Telegram-канала Baza, в Волгоградской области пытались атаковать одну из частей в Городищенском районе области. Всего в сторону части летело три беспилотника самолетного типа. Все их, по предварительной информации, удалось подавить силами РЭБ. Один из беспилотников упал на территории части и взорвался.
По данным Telegram-канала SHOT, 12 из 13 дронов не смогли преодолеть линию ПВО на севере Крыма, еще один был сбит из стрелкового оружия в глубине полуострова. Также временно приостанавливали движение на Крымскому мосту. Ограничение действовало 18 минут — с 3.00 до 3.18 по московскому времени.