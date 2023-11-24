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09:41 (мск), источник: Ura.ru

Сотни рыб погибли из-за сточных вод пермского завода

В Пермском крае из-за сброса отходов АО «Соликамскбумпром» погибло более 200 рыб различных пород. Причиной стали стоки предприятия, которые попадали в реку.

«На территории Камского водохранилища была обнаружена массовая гибель рыбы. Специалистами были найдены 224 особи снулых щук, лещей, язей и окуней. Было установлено, что рядом с местом гибели рыбы находится коллектор АО “Соликамскбумпром”, стоки которого попадают в реку. Выяснилось, что компания проигнорировала экологическое законодательство РФ», — сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

К руководству предприятия был направлен иск. Суд обязал АО «Соликамскбумпром» произвести научно-исследовательские работы. Исполнение решения судебной инстанции находилось на контроле у приставов. В результате, предприятие своевременно провела все необходимые работы. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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