11:02 (мск), источник: Комсомольская правда
После гибели на пожаре матери и двоих детей в Перми возбудили уголовное дело
Следователи устанавливают обстоятельства гибели матери и детей во время ночного пожара в Перми.
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После гибели на пожаре в частном доме матери и двоих детей в Кировском районе Перми следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СКР.
Пожар в трехэтажном кирпичном доме на улице Чекалина произошел сегодня ночью, 24 ноября. Огонь охватил около 300 квадратных метров. Во время пожара погибли 35-летняя женщина и двое ее детей, которым было 5 и 11 лет. Еще один человек с полученными травмами госпитализирован в больницу. Кроме того, в огне сгорели дом, надворные постройки и три автомобиля.
По факту гибели людей на пожаре следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Сейчас на месте происшествия работают следователи-криминалисты, эксперт-пожаротехник, а также продолжается осмотр места пожара и допрашиваются свидетели. Причину гибели людей и произошедшего пожара установят судебные экспертизы. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства ведомства.