10:23 (мск), источник: Комсомольская правда
В Челябинской области рейсовый автобус сбил человека
Под Еманжелинском автобус наехал на мужчину, который шел по обочине.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Челябинской области пешеход попал под автобус. Это случилось ранним утром 24 ноября.
Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, автобус «Кленовка-Еманжелинск» сбил 42-летнего мужчину, шедшего перед ним по краю дороги.
Пешеход получил травмы, с места аварии его увезли в больницу.
В автобусе помимо 60-летнего водителя ехали шестеро пассажиров. Никто из них не пострадал.
Напомним, накануне младенец погиб в ДТП в Челябинской области.