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10:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинской области рейсовый автобус сбил человека

Под Еманжелинском автобус наехал на мужчину, который шел по обочине.

Источник: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области пешеход попал под автобус. Это случилось ранним утром 24 ноября.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, автобус «Кленовка-Еманжелинск» сбил 42-летнего мужчину, шедшего перед ним по краю дороги.

Пешеход получил травмы, с места аварии его увезли в больницу.

В автобусе помимо 60-летнего водителя ехали шестеро пассажиров. Никто из них не пострадал.

Напомним, накануне младенец погиб в ДТП в Челябинской области.

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