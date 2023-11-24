Главное
Главные новости 24 ноября
10:26 (мск), источник: РИА Новости

В Казани госпитализировали трех детей после возможного отравления в школе

В Казани госпитализировали трех детей после возможного отравления в гимназии.

Источник: © РИА Новости

КАЗАНЬ, 24 ноя — РИА Новости. Трое учеников казанской гимназии № 28, почувствовавших недомогание в гимназии в четверг, госпитализированы после обследования, сообщает минздрав Татарстана.

В четверг мэрия Казани сообщила, что около 14.30 часов к учителям и школьной медсестре гимназии № 28 стали обращаться дети 2−3 классов. По словам детей, они чувствовали недомогание: тошноту, боли в животе. Дети были отправлены домой с родителями, позже они обратились в медицинские учреждения или вызвали скорую.

Управление образования Казани и прокуратура начали проверки по данному факту.

«За медицинской помощью в Республиканскую клиническую инфекционную больницу имени профессора Агафонова обратилось восемь учеников 28-й гимназии Казани. Госпитализированы трое детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пациентов в тяжелом состоянии нет, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Минздрав Татарстана держит ситуацию под контролем.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Избранный президент Аргентины обратился к Зеленскому с предложением
Европа готовится к ликвидации
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта