10:26 (мск), источник: РИА Новости
В Казани госпитализировали трех детей после возможного отравления в школе
В Казани госпитализировали трех детей после возможного отравления в гимназии.
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КАЗАНЬ, 24 ноя — РИА Новости. Трое учеников казанской гимназии № 28, почувствовавших недомогание в гимназии в четверг, госпитализированы после обследования, сообщает минздрав Татарстана.
В четверг мэрия Казани сообщила, что около 14.30 часов к учителям и школьной медсестре гимназии № 28 стали обращаться дети 2−3 классов. По словам детей, они чувствовали недомогание: тошноту, боли в животе. Дети были отправлены домой с родителями, позже они обратились в медицинские учреждения или вызвали скорую.
Управление образования Казани и прокуратура начали проверки по данному факту.
«За медицинской помощью в Республиканскую клиническую инфекционную больницу имени профессора Агафонова обратилось восемь учеников 28-й гимназии Казани. Госпитализированы трое детей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пациентов в тяжелом состоянии нет, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Минздрав Татарстана держит ситуацию под контролем.