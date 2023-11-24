10:40 (мск), источник: ТАСС
В Дзержинске в результате столкновения пяти машин погибли два человека
Пострадал один человек.
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Пять автомобилей столкнулись на шоссе в Дзержинске Нижегородской области, в результате ДТП два человека погибли, один пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
Авария произошла на Автозаводском шоссе. «В результате ДТП два человека погибли и один человек пострадал, детей нет», — говорится в сообщении.