10:48 (мск), источник: Комсомольская правда
Проигравшая команда избила футболиста в Нижнем Новгороде
Игроки толпой набросились на футболиста после матча.
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Матч по мини-футболу закончился дракой в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась в Телеграм-канале «Мой Нижний Новгород». Сначала один игрок толкнул футболиста команды-соперника, затем другой ударил его по лицу. Арбитр увидел этот момент и удалил с площадки зачинщиков конфликта. Его решение было встречено аплодисментами.
Команда, в которой были удалены два игрока, проиграла этот матч. По завершении игры, начатый на площадке конфликт получил развитие. Вся проигравшая команда начала толкать и избивать того самого игрока в синем. Другие игроки команды-победителя и судьи пытались остановить конфликт. Следом парня ударили еще и ногой.
Ранее сообщалось, что футбольный матч на стадионе «Нижний Новгород» тоже закончился дракой.