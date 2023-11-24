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10:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Проигравшая команда избила футболиста в Нижнем Новгороде

Игроки толпой набросились на футболиста после матча.

Источник: "Мой Нижний Новгород"

Матч по мини-футболу закончился дракой в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась в Телеграм-канале «Мой Нижний Новгород». Сначала один игрок толкнул футболиста команды-соперника, затем другой ударил его по лицу. Арбитр увидел этот момент и удалил с площадки зачинщиков конфликта. Его решение было встречено аплодисментами.

Команда, в которой были удалены два игрока, проиграла этот матч. По завершении игры, начатый на площадке конфликт получил развитие. Вся проигравшая команда начала толкать и избивать того самого игрока в синем. Другие игроки команды-победителя и судьи пытались остановить конфликт. Следом парня ударили еще и ногой.

Ранее сообщалось, что футбольный матч на стадионе «Нижний Новгород» тоже закончился дракой.

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