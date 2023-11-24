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11:20 (мск), источник: РИА Новости

В Перми задержали мужчину за попытку поджечь военкомат, сообщил источник

Источник: в Перми задержали мужчину за попытку поджечь здание военкомата.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 24 ноя — РИА Новости. Силовики задержали пермяка, который пытался поджечь здание военного комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов, сообщил РИА Новости в пятницу источник, близкий к правоохранительным структурам.

«Правоохранители задержали мужчину, который пытался поджечь военкомат Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов», — сказал источник, не уточняя детали.

Как писал телеграм-канал Shot, накануне вечером 82-летний житель Перми кинул в военкомат коктейль Молотова, однако бутылка упала в снег и пожара не последовало. Поджигателя быстро задержал местный участковый.

По данным канала, задержанным оказался руководитель ансамбля народного пения в местном доме культуры — его обманули и надоумили на поджог телефонные мошенники. Подтверждением этих данных РИА Новости не располагает.

Попытки поджогов военкоматов и других административных зданий в последнее время происходят в России регулярно. Поджигателями часто оказываются пожилые жертвы телефонных мошенников. Уголовные дела по этим фактам возбуждаются в том числе по статье о теракте.

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